Avustralya’da sosyal medya yasağı sonrası Meta 16 yaş altı hesapları kapattı

10 Aralık'ta uygulamaya girecek yasak kapsamında Meta, kasım ayında yaptığı duyurunun ardından bugün itibarıyla 16 yaş altı olduğu tespit edilen kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmaya başladı. Şirket, Avustralya'da bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açmasını da engelliyor.

HESAPLAR KAPATILIYOR AMA İÇERİKLER KAYBOLMUYOR

Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram, Threads ve Facebook'taki dijital içeriklerini indirebileceğini belirtti. Çocuklar 16 yaşına girmeden önce hesaplarının yeniden açılabileceğine dair bilgilendirilecek ve hesaplar tekrar aktif edildiğinde tüm içeriklerin "aynı şekilde geri yükleneceği" ifade edildi.

'GERİ ADIM YOK'

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yaş doğrulama sisteminin mevcut hesapları filtrelemesinin zaman alacağını ancak düzenlemenin hiçbir şekilde gevşetilmeyeceğini vurguladı.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Bu arada Avustralya'da 15 yaşındaki iki genç, düzenlemeye karşı Yüksek Mahkemede özel duruşma hakkı kazandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, yasağın sosyal medyanın "zararlı özelliklerini hedef almadığı", bunun yerine 13-15 yaş aralığındaki gençlerin ifade özgürlüğünü geniş ölçüde kısıtladığı savunuldu.

Taraflar, konunun en erken Şubat 2026'da özel bir dava kapsamında görülmesi konusunda uzlaştı. Bu nedenle yasa, 10 Aralık'ta planlandığı şekilde yürürlüğe girecek.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.