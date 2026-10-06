Avustralya’da tatbikatta facia: Askeri araç devrildi! 1 ölü, 5 yaralı

Avustralya'nın Northern Territory bölgesinde bir askeri araç eğitim tatbikatı sırasında devrildi. Olay nedeniyle 1 asker yaşamını yitirirken, 5 personel de yaralandı.

Avustralya’da tatbikatta facia: Askeri araç devrildi! 1 ölü, 5 yaralı
AA
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ABC News'un haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri, askeri eğitim tatbikatının düzenlendiği Northern Territory bölgesinde bulunan Mount Bundey Eğitim Alanı'nda bir askeri aracın devrildiğini doğruladı.

Olayda 28 yaşında bir askerin yaşamını yitirdiği, 5 personelin yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan 5 personelin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVUSTRALYA

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