Avustralya’da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu biri pilot olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

ÖZEL PİST YAKININDA DÜŞTÜ

Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan kazada, küçük uçak Gold Coast kentinin kuzeyinde bulunan özel bir pistin yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Yetkililer, uçakta bulunan 73 yaşındaki pilot ile yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Queensland Polisi, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.