Avustralya’da yeni virüs alarmı! Sivrisineklerden bulaşıyor

JEV NEDİR?

Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir. Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık).

AŞISI VAR

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEV'in sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.

BELİRTİLER NELERDİR?

JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

