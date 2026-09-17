Avustralya’da yeni vize düzenlemesi! Öğrenci ve ziyaretçileri kapsıyor

ABC'nin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

ÖĞRENCİLER AİLELERİNİ ÜLKEYE GETİREMEYECEK

Bu düzenleme kapsamında, doktora öğrencileri hariç, Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek.

Düzenlemeden Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinin vatandaşları muaf tutulacak.

Ayrıca yeni düzenlemeyle özellikle gezginlerin kullandığı ziyaretçi vizelerine de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

ZİYARETÇİ VİZESİYLE 3 AY ÇALIŞMALARI HALİNDE 2 YIL KALMA HAKKI

Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındaki kişiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl, 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Söz konusu düzenlemelerle ülkedeki konut krizinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Burke, "Avustralya'ya kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, kalıcı vizeye başvurun. Geçerli bir vizeniz yoksa, ülkeyi terk edin." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör