Avustralya’daki saldırının failleri askeri eğitim almış

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen baba ve oğul olduğu belirtilen 2 saldırganın askeri eğitim aldığı ortaya çıktı. İkilinin saldırıdan bir ay önce "askeri eğitim" almak üzere Filipinler'e seyahat ettiği, daha sonra da Avustralya'ya döndüğü belirlendi. 14 Aralık'taki saldırıda 50 yaşındaki şüpheli vurularak öldürülürken 24 yaşındaki yaralı saldırganın tedavisi sürüyor. Saldırının gerçekleştiği Bondi Plajı'nda yüzlerce kişi, Yahudilerin Hanuka Bayramı için toplanmıştı.