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Giriş Tarihi: 19.12.2021 17:26

Avustralya’daki şişme şato faciasında can kaybı 6’ya yükseldi

İHA
Avustralya’daki şişme şato faciasında can kaybı 6’ya yükseldi

Avustralya’da rüzgara kapılan şişme şatodan düşerek hayatını kaybeden çocukların sayısı 6’ya yükseldi.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde bulunan Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda bir şişme şatonun rüzgarda savrulması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılarak yaşamını yitiren çocuk sayısı 6'ya yükseldi. Tazmanya Emniyet Müdürü Darren Hine yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki Chace Harrison isimli çocuğun bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralılar arasında bulunan 2 çocuğun durumunun kritik olduğunu da söyleyen Hine, bir çocuğun ise evinde tedavi gördüğünü ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.

OKULA ÇİÇEK VE OYUNCAK BIRAKILDI

Çevredekiler kazanın meydana geldiği Hillcrest İlköğretim Okulu'na çiçekler ve oyuncaklar bıraktı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison talihsiz kaza sonrası yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" demişti.

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Avustralya’daki şişme şato faciasında can kaybı 6’ya yükseldi
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