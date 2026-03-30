Avustralya’dan ABD’ye çağrı: Hedeflerinizi netleştirin

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin neye ihtiyaç duyduğunun netleşmesi gerektiğini vurgulayan Albanese, "Savaşın hedeflerinin ne olduğu konusunda daha fazla netlik görmeyi ve gerilimin düşürülmesini istiyorum." dedi.

Albanese, çatışmanın başında belirlenen hedeflerin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek ve askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu ve bu amaçlara ulaşıldığını kaydederek, hedefin "İran'da rejim değişikliği" olması durumunda ise bunun "oldukça zor" bir süreç olabileceği uyarısında bulundu.

"İran'daki rejimin sona ermesini" istediğini ifade eden Albanese, ABD'nin bu durumu gerçekten hedefleyip hedeflemediği konusunda daha açık olması gerektiğini belirtti.

Başbakan Albanese, ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılmasının küresel ekonomi açısından önemine işaret etti.