Avustralya’dan Çin’e Tayvan uyarısı: “Tatbikatlar endişe verici”
Avustralya, Çin’in son günlerde Tayvan çevresinde yoğunlaştırdığı askeri tatbikatlar nedeniyle Pekin yönetimine endişelerini iletti. Canberra yönetimi, bölgede mevcut statükonun tek taraflı adımlarla değiştirilmesine karşı olduğunu vurguladı.
Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in 29 Aralık'tan bu yana Tayvan çevresini kuşatan askeri ve sahil güvenlik tatbikatlarının son derece endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, bu faaliyetlerin bölgesel gerilimleri artırma ve istikrarı bozma riski taşıdığına dikkat çekildi.
STATÜKO VURGUSU
Canberra yönetimi, Tayvan Boğazı'ndaki mevcut durumun değiştirilmesine yönelik her türlü tek taraflı eyleme karşı olduklarını yineledi. Açıklamada, bu konudaki kaygıların Pekin'e açık şekilde aktarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kaza, yanlış hesaplama veya gerginliği tırmandırma riskini artıran her türlü eyleme karşı diyalog çağrısında bulunuldu.
ÇİN'İN TAYVAN TATBİKATI
Çin 29 Aralık'ta "Adalet Görevi 2025" adı verilen askeri tatbikatın Tayvan Boğazı'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde başlatıldığını açıklamıştı.
Bunun üzerine Tayvan da Ada çevresindeki askeri hareketliliğe karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlattığını bildirmişti.
Çin ordusunun tatbikatı, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından gelmişti. ABD Kongresi'nin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşma, bugüne dek Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı olmuştu.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.
Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.