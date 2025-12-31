Avustralya’dan Çin’e Tayvan uyarısı: “Tatbikatlar endişe verici”

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in 29 Aralık'tan bu yana Tayvan çevresini kuşatan askeri ve sahil güvenlik tatbikatlarının son derece endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, bu faaliyetlerin bölgesel gerilimleri artırma ve istikrarı bozma riski taşıdığına dikkat çekildi.

STATÜKO VURGUSU

Canberra yönetimi, Tayvan Boğazı'ndaki mevcut durumun değiştirilmesine yönelik her türlü tek taraflı eyleme karşı olduklarını yineledi. Açıklamada, bu konudaki kaygıların Pekin'e açık şekilde aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kaza, yanlış hesaplama veya gerginliği tırmandırma riskini artıran her türlü eyleme karşı diyalog çağrısında bulunuldu.