Avustralya’dan çocukları korumak için dijital hamle: Sosyal medyaya yeni kısıtlamalar geliyor

Avustralya İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin "Dijital Bakım Yükümlülüğü" adlı yasa tasarısı bugün parlamentoya sunuldu.

Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen yasa tasarısıyla oyunlar, uygulamalar, yapay zeka sohbet botları gibi çevrim içi hizmetler için asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi planlanıyor.

Yasa tasarısı kapsamında sosyal medya platformlarının 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması gerekli kılınacak.

Ayrıca bu platformların "kullanıcılar istedikleri takdirde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri zorunlu olacak. Bu da 16 yaş üstü Avustralyalıların, "önerilen içerikleri hesaplarının ana akışında görüp görmemeyi seçebilecekleri" anlamına geliyor.

Yasa tasarısı ayrıca Avustralya Çevrim İçi Güvenlik Komiserliğinin (eSafety) "yapay zekayla çıplaklaştırılmış" içerikleri kaldırmasına ve siber zorbalık ile çevrim içi istismar şikayetlerine yanıt süresini 48 saatten 24 saate kısaltmasına olanak tanıyacak.

Uygulamaya geçirilmesi halinde getirilecek yeni kurallara uymayan tarafların 109,2 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ödemesi öngörülüyor.