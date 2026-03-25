Avustralya’dan İran vatandaşlarına vize freni! Turist girişine 6 aylık kısıtlama

Kanberra hükümeti, İran pasaportu taşıyanlara yönelik turist vizesi girişlerinde geçici kısıtlama kararı aldı.

6 AYLIK KISITLAMA KARARI

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İran pasaportuna sahip ve turist vizesi bulunan kişilerin ülkeye girişinin 26 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle sınırlandırılacağını duyurdu.

"ULUSAL ÇIKARLAR" VURGUSU

Bakan Burke, söz konusu kararı "göçmenlik sisteminin bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini koruma" amacıyla aldıklarını belirtti. Hükümetin hızla değişen küresel koşullara göre hareket ettiğini vurgulayan Burke, bu adımın durumu değerlendirmek için zaman kazandıracağını ifade etti.

BAZI GRUPLAR MUAF TUTULDU

Açıklamaya göre, halihazırda Avustralya'da bulunan İranlılar ile çocukları ya da eşleri Avustralya vatandaşı olanlar ve kalıcı vize sahipleri bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.