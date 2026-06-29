Avustralya'dan sosyal medya şirketlerine ağır yaptırım
Avustralya hükümeti, 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkardı. ABC News'ün haberine göre hükümet, sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı. Başbakan Anthony Albanese, Aralık 2025'ten beri sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını engellemek için "makul adımlar atmakla" yükümlü olduğunu hatırlatarak büyük teknoloji şirketlerinin yasaya uymak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi. Albanese, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanabilecek azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı.