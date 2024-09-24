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Haberler Dünya Haberleri Avustralya’dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Yeterli kapasitemiz yok!
Giriş Tarihi: 24.9.2024 12:01

Avustralya’dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Yeterli kapasitemiz yok!

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yoğun saldırılar başlatmasının ardından birçok ülke bölge için kırmızı alarm verdi. Tahliye çağrıları sürerken Avustralya hükümetinden vatandaşları için endişe veren bir açıklama geldi.

AA
Avustralya’dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Yeterli kapasitemiz yok!

Avustralya hükümeti, Lübnan'daki vatandaşlarının tamamını tahliye edecek kapasiteye sahip olmadığını açıkladı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'da bulunan Avustralya vatandaşlarına, uçuşlar henüz sona ermemişken ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Wong, Lübnan'daki Avustralyalıların sayısının hükümetin tahliye kapasitesinin ötesinde olduğunu ifade etti.

Lübnan'da 15 ila 30 bin arasında Avustralya vatandaşı olduğu düşünülüyor.

Avustralya, Haziran ve Temmuz aylarında da vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısında bulunmuş ve ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

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Avustralya’dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Yeterli kapasitemiz yok!
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