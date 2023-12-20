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Giriş Tarihi: 20.12.2023 18:47

Avustralyalı yayın kuruluşu, Filistin'e destek veren sunucuyu işten çıkardı!

Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından işten çıkarıldı.

AA
Avustralyalı yayın kuruluşu, Filistin’e destek veren sunucuyu işten çıkardı!

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'den bir sözcü, sunucu Lattouf'a ilişkin açıklama yaptı.

Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını belirtti.

Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

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Avustralyalı yayın kuruluşu, Filistin'e destek veren sunucuyu işten çıkardı!
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