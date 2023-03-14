Avustralya’ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı

ABD ve İngiltere'nin, 2027'de Avustralya donanma personelinin iş gücü, altyapısı ve düzenleyici sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için SSN'lerin Avustralya'ya ileriye dönük rotasyon planına başlanacağı vurgulanan açıklamada, 2030'ların başlarında, Kongre'nin onay vermesi halinde ABD'nin, Avustralya'ya 3 adet "Virginia" sınıfı denizaltı satmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, Avustralya'ya gerekirse iki adet daha "Virginia" sınıfı denizaltı satılabileceği belirtilerek, "Bu adım, Avustralya'nın özerk SSN yeteneğini ve destek kapasitesini sistematik olarak artıracaktır." ifadesine yer verildi.

2030'ların sonunda ise İngiltere'nin ilk SSN-AUKUS'u Kraliyet Donanmasına teslim edeceği aktarılan açıklamada, 2040'ların başında ise Avustralya'da inşa edilen ilk SSN-AUKUS'un Avustralya Kraliyet donanmasına verileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün sunulan planın, Avustralya'nın geleneksel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılardan oluşan egemen bir filoyu üretmek, bakımını yapmak, işletmek ve yönetmek için gerekli altyapı, teknik yetenekler, endüstri ve insan sermayesini geliştirmesini desteklemek üzere tasarlandığına işaret edildi.

Diğer taraftan, nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki taahhütlerin yinelendiği açıklamada, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı kabiliyetinin edinilmesi konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile istişarelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu plan sayesinde, Hint-Pasifik'teki bireysel ve kolektif denizaltı varlığının genişlediği belirtilerek, bunun küresel güvenlik ve istikrara da katkı sunacağı ifade edildi.

Bu kapsamda bilgi ve teknoloji paylaşımı alanındaki üçlü işbirliğinin de geliştirilmesine olan taahhüdün vurgulandığı açıklamada, üç ülkenin de insan hakları, hukukun üstünlüğü ve egemen devletlerin bağımsızlığını gözeterek, kurallara dayalı uluslararası düzene saygı duyduğunun altı çizildi. Açıklamada, bugün duyurulan planın bu hedefleri ilerletmeye yardımcı olacağı görüşüne yer verildi.