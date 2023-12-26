Avustralya’yı fırtına vurdu: Bir bölge karanlığa gömüldü!

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde fırtına, sağanak, dolu ve sel etkili oldu.

Queensland ve Victoria'da fırtınada devrilen iki ağacın üzerlerine düştüğü 2 kişi yaşamını yitirdi. Elektrik dağıtım şirkti Energex, Queensland'da yaklaşık 1000 hattın hasar görmesi sonucu 120 binden fazla abonenin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Eyalet yetkilileri, Queensland'ın güneydoğusuna 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışı görüldüğünü bildirdi.