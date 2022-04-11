Avusturya Başbakanı Nehammer duyurdu: "Putin, Erdoğan ile görüşecek"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.