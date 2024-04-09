Avusturya Filistin destekçisini terör suçlamasıyla yargılıyor!

Pröbsting, gösterilerde birçok konu üzerinde konuştuğunu belirterek, özellikle İsrail'in 7 Ekim'i, Gazze'yi yok etmek, katliamlarda bulunmak için kullanacağının başından itibaren açık bir durum olduğunu, bu nedenle katliamların önüne geçilmesi için çağrılarda bulunduğunu ifade etti. "Apartheid devleti İsrail'e son verilerek, Filistin ve Yahudilerden oluşan ortak bir devlet kurulması ve milyonlarca Filistinli mültecinin de ülkelerine geri dönme hakkına sahip olmaları gerektiğini" konuşmalarında vurguladığını belirten Pröbsting, savcılığın suç unsuru olarak ileri sürdüğü ifadenin ise "Siyonist devlete karşıyız ve Filistin direnişinin yanındayız." ifadeleri olduğunu aktardı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Pröbsting, 2 Mayıs'ta görülecek davada suçsuz bulunmayı temenni ettiğini ancak kaybetmesi durumunda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi. Söz konusu davanın çok çeşitli hedeflerinin olduğunu belirten Pröbsting, "Gösterilerde sıklıkla konuşma yaptığım için ben ve benim gibi çok sayıda isim Filistin yanlısı hareketin tanınan yüzü ya da temsilcisi konumundayız. Doğal olarak savcılık beni susturmak isteyecektir." diye konuştu.

Pröbsting, ancak bu davanın tamamen kendisiyle alakalı olmadığına, çok sayıda bireyin Filistin davasını desteklediğine işaret ederek, "Bu dava, tahminime göre 7 Ekim sonrasında Avusturya'da Filistin yanlısı bir aktiviste yönelik ilk dava. Savcılık bir örnek teşkil etmek istiyor. Savcılık, verilecek cezayla, benim gibi direniş ve Filistin için konuşan herkesin aynı durumu yaşayacağı ve aynı şekilde hakim karşısına çıkacağını göstermek istiyor. Bunun anlam ve amacı budur." görüşünü paylaştı.

Bu davanın siyasi bir dava olduğunu kaydeden Pröbsting, "Bu, demokratik haklara ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir saldırı. Bu çok tipik bir durum; İsrail'in yanında yer alanlar ya da soykırımı onaylayanlar hakkında tabi ki hiçbir şekilde dava açılmıyor, aksine tamamen Filistin'in yanında yer alanlara dava açılıyor. Neden; çünkü Avusturya, terör ve Apartheid devleti İsrail'in yakın müttefiki ve destekleyicisi." değerlendirmesinde bulundu.