Avusturya meclisinin başörtüsü kararına tepki

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), ülkede 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan tasarının parlamentonun onayını almasına tepki göstererek, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını bildirdi. Yeşiller Partisi hariç diğer partilerin lehte oy kullanmasıyla tasarı onaylandı. Kurallara uymayan çocukların ebeveynlerine 150 ila 800 euro para cezası verilmesini de öngören düzenleme, yaptırımların 2026/2027 öğretim yılından itibaren uygulanabilmesine imkân tanıyor. IGGÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün kabul edilen düzenleme, dikkatli bir hukuki incelemenin ardından anayasa ve insan haklarıyla ilgili endişeler doğurduğundan IGGÖ, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak" denildi.