Avusturya tarihinde bir ilk! Aşırı sağcı FPÖ genel seçimi kazandı

MECLİSE GİREN PARTİLER AŞIRI SAĞLA KOALİSYON KURMAK İSTEMİYOR

2019'da yapılan genel seçime göre yüzde 11'in üzerinde oy kaybeden merkez sağ ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer da seçim öncesinde açıkladığı gibi aşırı sağcı lider Kickl'e koalisyon kurmayacağını, bu husustaki yaklaşımının değişmediğini ifade etti.

Meclise girmeyi başaran partilerin hiçbirisi FPÖ ile koalisyon kurmayacağını bildirirken, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in aşırı sağcı Kickl'e hükümeti kurma yetkisi verip vermeyeceği de merak ediliyor.