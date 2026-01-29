Avusturya’da 14 yaş altına ‘dijital’ yasak masada

Avrupa'da bir ülke daha sosyal medyada yaş kısıtlaması yapmayı planlanıyor. Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, sosyal medya konusunda Avustralya'nın örnek alınabileceğini dile getirerek, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesini planladıklarını ifade etti. Pröll, yasağın gelecek eğitim yılında başlayabileceğine dikkati çekti. Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenlemede X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.