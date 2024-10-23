Avusturya’da asker cinayeti: Türk kökenli meslektaşını öldürdü

AVUSTURYA'DA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Bauer, olayın aydınlatılması için hem polis hem de ordu içinde oluşturulan bir komisyonun inceleme yürüttüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden Türk kökenli askere ilişkin hem Başbakan Karl Nehammer hem de Savunma Bakanı Klaudia Tanner, sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Başbakan Nehammer, "Dün öğleden sonra Karintiya'da bir asker korkunç bir trajedi sonucunda hayatını kaybetti. Başsağlığı dileklerimiz ve düşüncelerimiz genç bireyin ailesi, sevenleri ve arkadaşlarıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Tanner de yaşanan olayın kendisini sarstığını, bu trajik olay nedeniyle hem ordunun hem de kendisinin derin üzüntü içinde olduğunu kaydederek, hayatını kaybeden askerin yakınlarına başsağlığı diledi.