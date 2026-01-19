Avusturya’da çığ felaketi: 8 ölü

Avusturya'da meydana gelen çığlarda 8 kişi hayatını kaybetti. Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan 3 Çek kayakçı yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise önceki gün iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, iki kişinin yaralandığını, bunlardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.