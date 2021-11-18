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Haberler Dünya Haberleri Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 21:27 Son Güncelleme: 18.11.2021 21:51

Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı. Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

KURZ İSTİFA ETMİTİ

Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu. Kurz'un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

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Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
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