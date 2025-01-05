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Giriş Tarihi: 5.1.2025 16:09 Son Güncelleme: 5.1.2025 16:17

Avusturya’da şansölye istifa kararı almıştı: İktidar partisi yeni liderini seçti

Avusturya Halk Partisi, Şansölye Nehammer'in istifa edeceğini duyurmasının ardından Christian Stocker'ı geçici lider olarak aday gösterdi.

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Avusturya’da şansölye istifa kararı almıştı: İktidar partisi yeni liderini seçti

Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, iktidardaki Avusturya Halk Partisi, Şansölye Karl Nehammer'in beklenen istifasının ardından partinin Genel Sekreteri Christian Stocker'ı geçici lider olarak aday gösterdi.

Avukat ve Avusturya Parlamentosu üyesi olan Stocker, 2022'den bu yana Halk Partisi'nin genel sekreteri olarak görev yapıyor. Avusturya medyasında deneyimli ve sakin bir kriz iletişimcisi olarak görülüyor.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Nehammer cumartesi günü Sosyal Demokratlarla yapılan koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından önümüzdeki birkaç gün içinde istifa edeceğini duyurdu.

Nehammer'in pazar günü Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesi bekleniyor.

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Avusturya’da şansölye istifa kararı almıştı: İktidar partisi yeni liderini seçti
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