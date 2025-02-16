Avusturya’da kanlı saldırı: Yoldan geçenler bıçaklandı!
Avusturya’da bir saldırgan sokaktan geçen insanları bıçakladı. Korkunç olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
Avusturya'nın Villach kentinde, bir kişi sokaktaki insanlara bıçakla saldırdı.
Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını söyledi.
Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.
Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.
Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın iş birlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.