Avusturya’da kanlı saldırı: Yoldan geçenler bıçaklandı!

Avusturya'nın Villach kentinde, bir kişi sokaktaki insanlara bıçakla saldırdı.

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını söyledi.

Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.