Avusturya’da köpek dehşeti! Komşu kadın feci şekilde can verdi

Polisin yaptığı yazılı basın açıklamasında, 60 yaşındaki Avusturyalı kadının, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradığı, saldırı sonrasında kadının tanınmayacak hale geldiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "American Staffordshire Terrier" cinsi köpeğin, olayda kendini engellemeye çalışan sahibine de saldırarak yaraladığı belirtildi.
Yaralı köpek sahibinin yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan köpeğin belediye yetkilileri tarafından alındığı kaydedildi.
Bu arada ülke basınında yer alan haberlerde, saldırgan köpeğin "uyutulacağı" belirtildi.