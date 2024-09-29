Avusturya’da kritik seçim: Aşırı sağ önde

ANKETLERDE BİRİNCİLER

Seçim öncesi yapılan birçok ankette birinci çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birkaç kez hükümette yer almasına rağmen hiçbir zaman ulusal bir oylamada birinci çıkamadı. 2021 yılında İslam'ı eleştiren ve sığınmacılar konusunda daha sert kurallar vaat eden FPÖ'nün liderliğini üstlenen 55 yaşındaki Herbert Kickl, Avrupa'daki diğer ülkelerde olan aşırı sağ partilere paralel olarak, göç, enflasyon ve Covid kısıtlamalarına yönelik öfkeyle popülaritesini artırırken, parti şu anda kamuoyu yoklamalarında yüzde 27'lik bir desteğe sahip.

Öte yandan Rusya dostu olarak bilinen FPÖ, Avusturya'nın tarafsızlığını gerekçe göstererek AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıkıyor.