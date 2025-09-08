Avusturya’da Türkçe tartışması

Avusturya'da bir ilkokulda verilen Türkçe dersleri ülke gündemine oturdu. Aşağı Avusturya'nın güneyinde bulunan bir okulda "ana dil dersi" kapsamında Türkçe öğretilmesi, sosyal medyada ve siyasette sert tepkilere yol açtı. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Facebook'ta velilere gönderilen resmi bir okul yazısını ifşa ederek, Türkçe derslerinin programda yer almasına dikkat çekti. FPÖ'lü siyasiler, "Çocuklar önce Almanca öğrenmeli, başka diller değil" dedi. Avusturyalılar da Türkçe öğretilmesine tepki gösterdi. Uzmanlar ise çocukların ana dilini iyi öğrenmesinin bir başka dil öğrenilmesinde büyük avantaj sağlayacağına dikkat çekti. Avusturya'da yaklaşık 300 bin Türk kökenli yaşıyor.