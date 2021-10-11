Avusturya’da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sebastian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz, Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kurz'un istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg, Başbakan olarak atandı. 52 yaşındaki Schallenberg bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ofisinde düzenlenen törende yemin etti. Törende Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Michael Linhart da hazır bulundu.

Yemin töreninin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tebriklerini iletti.