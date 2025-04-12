Avusturyalı vekil yasağı protesto için başörtüsü taktı

Avusturya Ulusal Meclisi'nde kabul edilen başörtüsü yasağını protesto eden Avusturyalı bağımsız vekil Martha Bissmann, Avusturya Ulusal Meclisi'nde başörtüsü taktı. Kendini feminist olarak tanıtan bağımsız milletvekili Bissmann, cuma günü yapılan genel kurul konuşması sırasında, önleme karşı protesto amacıyla saçlarını örterek, "Aramıza bir kama sokulmasına izin vermeyelim" dedi. Avusturya'nın resmi Müslüman Cemaati Örgütü (IGGOe) de başörtüsü yasağını "utanmazca" ve "dikkat dağıtma taktiği" olarak kınadı. Yasağa çok sayıda sivil toplum örgütü, gazeteci ve aktivist de tepki gösterdi. Ülkede yaklaşık 700 bin Müslüman yaşıyor. Alman dilbilimci Emel Erdem, Bissmann'ın "cesur" hamlesini takdir etti.