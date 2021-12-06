Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Avusturya'da son 1 yıl içinde 3'üncü başbakan göreve başladı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle yemin ederek, ülkenin yeni başbakanı oldu. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki Nehammer, yerine geldiği Alexander Schallenberg'e teşekkür ederek, bu zor günlerde ülkesi için sorumluluk almaya ve hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı. Nehammer, "Şimdi birincil hedef, korkan ve endişe duyanlara onları dinlediğimizi, onları ciddiye aldığımızı ve aynı zamanda asıl düşmanla, yani korona virüsle savaşmak için her şeyi yaptığımızı tam olarak göstermek olmalıdır" dedi.

Nehammer göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak yeni maliye, içişleri ve eğitim bakanlarını atayarak bir kabine değişikliği yapmak oldu.