Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"

ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetimi içinde dikkat çeken görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. JD Vance, saldırılara yönelik temkinli yaklaşımıyla öne çıktı.

"EN ŞÜPHECİ SES" İDDİASI

Axios'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Vance, İran'a yönelik saldırı planlarına en mesafeli yaklaşan isimlerden biri oldu.

ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye "yoğun bir şekilde dahil olduğunu" belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğunu iddia etti.

İRAN'IN "EN MAKUL MUHATABI"

ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak." dedi.

ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o." ifadesini kullandı.