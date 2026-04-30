Axios: ABD’li komutanlar, Trump’a ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin bugün brifing verecek

Axios haber platformunun konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Başkan Trump'a bugün brifing vereceği öne sürüldü.

"ALTYAPI HEDEFLERİNİ DE İÇEREN BİR SALDIRI DALGASI"

Haberde, İran'a yönelik olası askeri planların brifingde ele alınacağı, CENTCOM'un müzakerelerdeki çıkmazı aşmak amacıyla İran'a yönelik "altyapı hedeflerini de içeren bir saldırı dalgası" hazırlığında olduğu iddia edildi.

Trump ile paylaşılması beklenen bir başka planın da Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının "ele geçirilmesi" ve ticari faaliyetlere yeniden açılması olduğu aktarılan haberde, böyle bir operasyonun kara kuvvetlerini de içerebileceği iddia edildi.

