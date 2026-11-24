Axios’tan çarpıcı iddia: Anthropic ve OpenAI, çok daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine sahip
Axios'un paylaştığı habere göre, ABD merkezli yapay zeka şirketleri Anthropic ve OpenAI'ın, kurum içinde geliştirilen ancak henüz kamuoyuna sunulmayan çok daha gelişmiş yapay zeka modellerine sahip olduğu iddia edildi. Matematik, bilim, siber güvenlik ve yapay zeka araştırmaları gibi alanlarda akıl yürütme yetenekleri hızla gelişen modellerin, şirketlerin kendi iç testlerinde dahi kontrol edilmesinin giderek zorlaştığı ifade edildi.
Axios'un şirketlerin iç tartışmaları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, her iki şirketin de kamuoyuna sundukları modellerden çok daha gelişmiş sistemlere sahip olduğu ancak bu modellerin güvenli biçimde kullanılmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlamakta zorlandığı aktarıldı.
Kaynaklar, matematik, bilim, siber güvenlik ve yapay zeka araştırmaları gibi alanlarda akıl yürütme yetenekleri hızla gelişen modellerin, şirketlerin kendi iç testlerinde dahi kontrol edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti.
Şirketler içinde ve yapay zeka araştırma topluluğunda, gelecekte geliştirilecek en gelişmiş modellerin kamuoyuna sunulmak yerine yalnızca kurum içinde kullanılması, hatta yeni modellerin eğitilmesinin durdurulması seçeneklerinin gündeme geldiği bildirildi.