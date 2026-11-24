Axios'un şirketlerin iç tartışmaları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, her iki şirketin de kamuoyuna sundukları modellerden çok daha gelişmiş sistemlere sahip olduğu ancak bu modellerin güvenli biçimde kullanılmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlamakta zorlandığı aktarıldı.