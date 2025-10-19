Ay yıldız Gazze’de: Kardeşim ben geldim

Türkiye'nin sivil yardım kuruluşları Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı, hazırlıklarını yaptı, sıraya girdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, Gazze'nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Böylece bölgedeki iyileştirme sürecine de hız kazandırıldı. Bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılır hale getirilmesi hedeflenen çalışmalarla enkazla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif görev alıyor.

Gazze'de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze'ye destek olmaya devam edecek. İHH'nın iş makinelerine takılan ay yıldızlı bayraklar göğüs kabarttı. Türk bayrağını gören Gazzeliler de ekiplere teşekkür ederek alkış tuttu. Önceki gün AFAD'ın Mersin Limanı'ndan yola çıkarılan 17'nci İyilik Gemisi, 900 ton yardım malzemesiyle Mısır'a ulaştı.