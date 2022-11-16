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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Ay’a dönüş yolculuğu başladı

NASA, uzun ertelemenin ardından dün Artemis 1’i uzaya fırlattı. Uçuş başarılı olursa astronotlar 2025’te Ay’a yeniden inebilecek

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Ay’a dönüş yolculuğu başladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 50 yıl sonra Ay'a dönüş projesi olan SLS-Orion uzay aracı Artemis 1, uzun süren bir ertelemenin ardından dün fırlatıldı. NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası Artemis'in adı verilen keşif görevi kapsamında en büyük roketinin Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi. NASA 27 Eylül'de Ay'a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışını, kötü hava koşulları ve teknik arızalar nedeniyle birçok kez ertelemişti. NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis 1" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek. ABD medyasına göre 32 katlı bir bina yüksekliği ile şimdiye kadar fırlatılan en büyük roket olan insansız Artemis 1 uçuşu 4 milyar dolarlık bir proje.
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Ay’a dönüş yolculuğu başladı
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