Ay’a yolculuk için yeni uzay kıyafeti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis 3 projesi kapsamında 2025'te Ay'a yeniden yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan yeni uzay kıyafetini görücüye çıkardı. Prototipi tanıtılan yeni kıyafet, astronotların Ay'da hareket kabiliyetlerini artıracak özellikler barındırıyor. Halen ABD'li astronotların giydiği kıyafetler 1981'de tasarlanmıştı. Yeni kıyafetin, kadın astronotlar için de daha uygun olmasına özen gösterildi. NASA 2019'da uzay yürüyüşü yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadın astronotlar Anne McClain ve Christina Koch'u göndermek istemiş ancak seyahatten birkaç gün önce uygun bedende kıyafeti bulunamamıştı. Bu nedenle McClain'in yerine Nick Hague gönderilmişti.