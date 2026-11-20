Ayasofya'nın altındaki 420 metrelik tünel hattı temizlendi! Bakan Ersoy o tünellere indi: Yer altındaki zenginliği de görünür hale getireceğiz

Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecinin yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, çalışmaların yalnızca yapının görünen bölümleriyle sınırlı olmadığını, yer altındaki tarihî mirasın da bilimsel yöntemlerle araştırıldığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çalışmalarının yer altı ayağını yerinde inceledi. Ayasofya'nın tarihî tünellerine inen Bakan Ersoy, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker'den yürütülen kazı, temizlik, belgeleme ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından yer altında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Ayasofya'nın tarihî su altyapısından yer altı mezar yapısına, tespit edilen yeni mekânlardan yüzlerce metre uzunluğundaki tünellere kadar çalışmaların ulaştığı son durumu paylaştı.

"AYASOFYA'NIN ALTINDAN 3 BİN TONA YAKIN DOLGU MALZEMESİ ÇIKARTTIK"

Ayasofya'nın korunması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Sizlerin de bildiği gibi Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını başlattık ve büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında eserin yer altında bulunan tünellerinde ve hipoje, yani yer altı mezar yapısında da titiz bir süreç yürütüyoruz."

Yer altı çalışmalarının aşamalarına ilişkin tarihleri de paylaşan Ersoy, "31 Aralık 2024'te Ayasofya Camii'nin yer altı bölümlerine ait birinci etap etüt çalışmalarına, 2 Aralık 2025'te ise ikinci etap uygulamalarına başladık. Bu kapsamda Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve alandan toplamda 3.000 tona yakın dolgu malzemesi çıkardık. Temizlik çalışmalarında önemli bir mesafe katettik; kalan bölümlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Ayasofya'nın yer altındaki tarihî yapıların İstanbul'un geçmişteki su yönetimi sistemine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirten Bakan Ersoy, tünellerin tarih boyunca üstlendiği işleve dikkat çekti.

Ersoy, "Bu yer altı ağı, tarih boyunca su dağıtımı ve yağmur sularının tahliyesi bakımından önemli işlevler üstlenmiştir. Yürüttüğümüz çalışmalarla Ayasofya'nın yer altı yapılarını ortaya çıkarırken İstanbul'un tarihî su yönetimi altyapısına ilişkin bilgileri de derinleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vezir Bahçe ve Batı Bahçe'de yürütülen temizlik çalışmalarıyla yer altındaki tarihî mekânların ve tünel bağlantılarının daha ayrıntılı biçimde incelenebildiğini aktaran Ersoy, çalışmaların bilimsel belgeleme ve koruma ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.