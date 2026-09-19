Ay’da yüzyılın keşfi
NASA, Ay yüzeyinde son yüzyılın en büyük yeni çarpışma kraterini saptadı. McGetchin krateri adı verilen dev yapının, 2024 ilkbaharında bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının çarpmasıyla oluştuğu doğrulandı. 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğinde olan bu krater, İtalya'daki Kolezyum'dan daha büyük bir alanı kaplıyor. Bilim insanları, bu ölçekteki çarpışmaların Ay'da 132 yılda bir meydana geldiğini belirtiyor. Bu dokunun üs projeleri için veriler sunması bekleniyor.
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