Aydın’da kamyonetin camını yumruklayan şahsa ibretlik ceza!

İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Saldırı anlarının başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın dün sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, Emirhan S.'yi bugün gözaltına aldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı. Karakola götürülen Emirhan S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.