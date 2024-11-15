Ayı kılığına girip sigorta şirketini dolandırmaya kalktılar

ABD'de sigorta dolandırıcılığı yöntemi şaşkına çevirdi. BBC'de yer alan habere göre, 4 şüpheli ocak ayında araçlarına ayı saldırdığı iddiasıyla sigorta şirketine başvurdu. İddialarını kanıtlamak için de güvenlik kamerası görüntüsünü sigorta şirketiyle paylaştılar. Söz konusu görüntüde, 'hayvan'ın Rolls Royce'un ön koltuğuna tırmandığı ve lüks araca zarar verici hareketler yaptığı görülüyor. Ancak şirket görüntünün şüphe uyandırması üzerine California'daki yetkililerle temasa geçti. Yapılan baskında şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulundu.Araştırmalar sonucu, ayı denilen şeyin aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu belirlendi. 4 şüpheli 'Ayı Pençesi' adı verilen bir operasyonla yakalandı. 26 ile 39 yaşları arasındaki şüphelilerin, Ruben Tamrazian, Ararat Chirkinian, Vahe Muradkhanyan ve Alfiya Zuckerman olduğu belirtildi. Dört şüphelinin sigorta geçmişlerinde yapılan araştırmada, daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.