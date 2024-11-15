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Giriş Tarihi: 16.11.2024

Ayı kılığına girip sigorta şirketini dolandırmaya kalktılar

ABD’de sigorta şirketini dolandırmak isteyen kişiler ilginç bir yönteme başvurdu. Ayı kılığına girerek araçlarına verdikleri zararı sigorta şirketinden tahsil etmek isteyen dolandırıcılar yakayı ele verdi

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Ayı kılığına girip sigorta şirketini dolandırmaya kalktılar
ABD'de sigorta dolandırıcılığı yöntemi şaşkına çevirdi. BBC'de yer alan habere göre, 4 şüpheli ocak ayında araçlarına ayı saldırdığı iddiasıyla sigorta şirketine başvurdu. İddialarını kanıtlamak için de güvenlik kamerası görüntüsünü sigorta şirketiyle paylaştılar. Söz konusu görüntüde, 'hayvan'ın Rolls Royce'un ön koltuğuna tırmandığı ve lüks araca zarar verici hareketler yaptığı görülüyor. Ancak şirket görüntünün şüphe uyandırması üzerine California'daki yetkililerle temasa geçti. Yapılan baskında şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulundu.




Araştırmalar sonucu, ayı denilen şeyin aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu belirlendi. 4 şüpheli 'Ayı Pençesi' adı verilen bir operasyonla yakalandı. 26 ile 39 yaşları arasındaki şüphelilerin, Ruben Tamrazian, Ararat Chirkinian, Vahe Muradkhanyan ve Alfiya Zuckerman olduğu belirtildi. Dört şüphelinin sigorta geçmişlerinde yapılan araştırmada, daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

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Ayı kılığına girip sigorta şirketini dolandırmaya kalktılar
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