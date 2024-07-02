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Giriş Tarihi: 2.7.2024 16:36

Ayin sırasında izdiham! Dua etkinliğinde 87 ölü

Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdiham can aldı. Meydana gelen izdiham nedeniyle 87 kişi ezilerek can verdi.

AA
Ayin sırasında izdiham! Dua etkinliğinde 87 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Ayin sırasında izdiham! Dua etkinliğinde 87 ölü
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