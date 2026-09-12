Ayn el-Arab Cezaevi’nde yangın faciası: 7 ölü, onlarca yaralı!

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Suriye'nin Halep kırsalındaki Ayn el-Arab Cezaevi'nde yangın çıktı. Yetkililer, yangının dün Ayn el-Arab kentinde yaşanan olayların ardından cezaevindeki bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesi sonucu çıktığını bildirdi.Halep İç Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, alevlerin kısa sürede cezaevi binasına yayıldığı belirtilerek, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise dumandan etkilenmesi veya çeşitli yerlerinden yanması sonucu yaralandığı kaydedildi.Komutanlık ayrıca, cezaevinin resmi hükümet kurumlarına devrine ilişkin sürecin entegrasyon planı kapsamında adli makamlar nezdinde devam ettiğini bildirdi. Yasal kararların beklenmesi nedeniyle cezaevinin fiili devrinin olaydan önce tamamlanamadığı ifade edildi.Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.