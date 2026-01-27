Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

Suriye’nin Rakka iline bağlı Ayn İsa beldesinde YPG/PKK’nın kurduğu yeraltı terör ağı A Haber kameralarına yansıdı. Sivil yerleşimlerin altına kazılan tüneller, örgütün bölgedeki karanlık yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, terör örgütünün hem gizlenme hem de askeri faaliyetler için kullandığı çok sayıda bağlantılı geçit ortaya çıktı.

Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

Suriye'nin Rakka iline bağlı Ayn İsa'da terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlerin altına kurduğu yeraltı tünel ağı, A Haber kameralarına yansıdı; ortaya çıkan görüntüler örgütün bölgeyi adeta gizli bir terör üssüne çevirdiğini gözler önüne serdi.

Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

SİVİL EVLERİN ALTINDAN GEÇEN GİZLİ AĞ

Tünellerin, doğrudan evlerin içinden ve avlularından açıldığı görülürken, bazı noktalarda bir tünelin 10'dan fazla farklı noktaya bağlantı verdiği tespit edildi. Teröristlerin havadan görüntü alınmasını engellenmek amacıyla demir sac inşa ettikleri görüntülerde yer aldı.

Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

SİLAH DEPOSU, HASTANE, GEÇİŞ KORİDORU

Görüntülerde bazı bölümlerin silah deposu, bazı bölümlerin ise sözde askeri hastane olarak düzenlendiği belirlendi. Genişliği ve yapısı sayesinde tünellerin, örgüt mensuplarının hızlı geçişine ve gizli sevkiyata imkân sağladığı dikkat çekti.

Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

ELEKTRİK VE İLETİŞİM ALTYAPISI KURMUŞLAR

Tünel sisteminde elektrik kabloları, aydınlatma düzenekleri ve iletişim altyapısı bulunduğu görülürken, bazı bölümlerin motosiklet gibi araçların geçişine uygun şekilde genişletildiği tespit edildi.

Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

"TAM VE ENTEGRE BİR TÜNEL AĞI BULUNUYORDU"

Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Rağed ed-Deheş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünellerdeki ağ şebekesini anlatarak, YPG teröristlerinin yer yüzündeki hareketlerinin az olduğunu söyledi.

YPG'lilerin daha çok yer altındaki tünelleri kullandığını ifade eden Deheş, bu tünellerden Ayn İsa'dan diğer birçok bölgeye yönelik hareket noktaları olduğunu belirtti.

"Ayn İsa'da, kentteki tüm karargahlarına geçişleri olan tam ve entegre bir tünel ağı bulunuyordu." diyen Deheş, Ayn İsa'daki tünellerin yaklaşık yüzde 70'inin taramasını yaptıklarını kaydetti.

Deheş, söz konusu tünellerin kapatılması ya da lağvedilmesi için yetkili makamlardan talimat beklediklerini sözlerine ekledi.