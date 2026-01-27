Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!
Suriye’nin Rakka iline bağlı Ayn İsa beldesinde YPG/PKK’nın kurduğu yeraltı terör ağı A Haber kameralarına yansıdı. Sivil yerleşimlerin altına kazılan tüneller, örgütün bölgedeki karanlık yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, terör örgütünün hem gizlenme hem de askeri faaliyetler için kullandığı çok sayıda bağlantılı geçit ortaya çıktı.
SİVİL EVLERİN ALTINDAN GEÇEN GİZLİ AĞ
Tünellerin, doğrudan evlerin içinden ve avlularından açıldığı görülürken, bazı noktalarda bir tünelin 10'dan fazla farklı noktaya bağlantı verdiği tespit edildi. Teröristlerin havadan görüntü alınmasını engellenmek amacıyla demir sac inşa ettikleri görüntülerde yer aldı.
SİLAH DEPOSU, HASTANE, GEÇİŞ KORİDORU
Görüntülerde bazı bölümlerin silah deposu, bazı bölümlerin ise sözde askeri hastane olarak düzenlendiği belirlendi. Genişliği ve yapısı sayesinde tünellerin, örgüt mensuplarının hızlı geçişine ve gizli sevkiyata imkân sağladığı dikkat çekti.