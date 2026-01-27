Ayn İsa’da Dehşet Tünelleri! YPG’nin yeraltı terör üssü görüntülendi!

Tünel sisteminde elektrik kabloları, aydınlatma düzenekleri ve iletişim altyapısı bulunduğu görülürken, bazı bölümlerin motosiklet gibi araçların geçişine uygun şekilde genişletildiği tespit edildi.

"TAM VE ENTEGRE BİR TÜNEL AĞI BULUNUYORDU"

Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Rağed ed-Deheş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünellerdeki ağ şebekesini anlatarak, YPG teröristlerinin yer yüzündeki hareketlerinin az olduğunu söyledi.

YPG'lilerin daha çok yer altındaki tünelleri kullandığını ifade eden Deheş, bu tünellerden Ayn İsa'dan diğer birçok bölgeye yönelik hareket noktaları olduğunu belirtti.

"Ayn İsa'da, kentteki tüm karargahlarına geçişleri olan tam ve entegre bir tünel ağı bulunuyordu." diyen Deheş, Ayn İsa'daki tünellerin yaklaşık yüzde 70'inin taramasını yaptıklarını kaydetti.

Deheş, söz konusu tünellerin kapatılması ya da lağvedilmesi için yetkili makamlardan talimat beklediklerini sözlerine ekledi.