Aynelarab’a ikinci yardım konvoyu

Sosyal medyada YPG/ SDG ve örgütün destekçileri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında yer alan "Aynelarab'da (Kobani) siviller ölüyor" şeklinde paylaşımlarla 'sivil katliam yapılıyor' algısı oluşturmaya çalışırken, Halep'ten kente doğru ikinci insani yardım konvoyu da gönderildi. Ayın 25'inde de Türkiye, mağdur olan sivil halka ulaşması amacıyla Suriye'nin Aynelarab bölgesine 11 TIR, Halep Valiliği de 24 TIR insani yardım malzemesi göndermişti. Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, bugün Moskova'ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi. Öte yandan Şara dün ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Trump, "Suriye'nin çok saygın cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. çok memnunuz" ifadelerini kullandı.