Aytmatov’un mirası görkemli anıtta yaşayacak
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğduğu Şeker köyünde usta edebiyatçının anısını yaşatacak "Aytmatov'un Evreni (Aytmatov Aalamı)" kültür ve anıt kompleksi törenle ziyarete açıldı. Talas bölgesine bağlı Aytmatov ilçesinin Şeker köyünde düzenlenen törene katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, aile bağlarının değerini, evlilikteki sorumlulukları ve geç fark edilen gerçek sevgiyi anlatan Cengiz Aytmatov'un "Kızıl Elma" hikayesini simgeleyen yapay elma ağacının önünde konuşma yaptı. Caparov, "Yeni Kırgızistan"ı inşa ederken Cengiz Aytmatov'un yaşamının ve eserlerinin kendilerine yol göstereceğini söyledi.