Azerbaycan 2024’e coşkuyla girdi

Cadde ve meydanların günler öncesinden ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla başkent semalarını aydınlatan havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

Halk, 31 Aralık'ın aynı zamanda Azerbaycanlılar Dayanışma Günü olması dolayısıyla çifte kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de gece yarısına dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev, 2023'te Azerbaycan'ın egemenliğinin tam sağlandığını ve işgalci güçlerin ülkeden çıkarıldığını söyledi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın kendi yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini dile getiren Aliyev, fakat Erivan yönetiminin ordusunu Karabağ'dan tam çıkarmadığını hatırlattı.

Aliyev, "Biz bu durumu kabullenemezdik. Defalarca Ermenistan yönetimini ve onların arkasında duran Batı ülkelerini uyarmıştık. Bölücü rejimin kendisini feshetmesi gerektiğini aksi takdirde güç kullanacağımızı söylemiştik. Maalesef bizi dinlemediler ve 19 Eylül'de başlattığımız antiterör operasyonu sonucu 24 saatten az sürede bölücü rejim yenilgisini kabul etti. Böylece Azerbaycan'da bölücülük kökten yok edildi." ifadelerini kullandı.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da Ermenilerin yıktığı şehir ve köyleri yeniden kurduklarını hatırlatan Aliyev, "Bu yıl 5 bin insan ata yurtlarına geri döndü. 2024'te birkaç yerleşim birimine daha insanlar geri dönecek. Kerkicahan, Malıbeyli, Turşsu köyleri tam imar edilerek eski göçmenlere verilecek. Hocalı ve Hankendi sakinleri de kendi evlerine dönecek." şeklinde konuştu.

Aliyev, orduyu güçlendirdiklerini kaydederek, "2024'te askeri üretim artacak. Bu alana en az 1 milyar manat yatırım yapılacak. Azerbaycan savunma sanayii alanında dünya çapında önemli ülkelerden birine dönüşecek, askeri ürünlerimizin hacmi ve sayısı büyük ölçüde artacaktır." bilgisini paylaştı.