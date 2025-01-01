Azerbaycan 2025’e havai fişek gösterileriyle girdi

Ermenistan'la ilişkilerine de değinen Aliyev, "Ermenistan'ın geniş kapsamlı silahlanması bölge için yeni tehdittir. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ermenistan'ın işgalcilik politikası iflas etti. 2020'de askeri mağlubiyetleri onlara doğru yolu göstermeliydi. Biz de bunu yapmaya çalışıyorduk ve bugün de çabalarımıza devam ediyoruz. Hem resmi açıklamalarımda hem de Ermeni tarafıyla yaptığımız görüşmelerde bu tehlikeli yola girmemeleri konusunda defalarca uyardım. Bu bölgede hiçbir askeri güç bizimle rekabet edemez. Ne kadar ki geç değil bu tehlikeli yoldan dönsünler. Güney Kafkasya barış, huzur ve işbirliği bölgesi olmalıdır. Ermenistan'ın geniş çaplı ve hızlı silahlanması barış olasılığını yok edebilir. Şunu da belirtmeliyim ki, Azerbaycan bu meseleye sadece seyirci kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan halkının bu yıl kendisine bir kez daha itimat gösterip cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatarak, "Bu itimada layık olacağım. Azerbaycan 21 yıldır güvenle, başarıyla ve onurlu şekilde gelişiyor. Bu yıllarda yaşanan zorluklardan hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremedi. Dünya güçlerinin isteklerinin aksine toprak bütünlüğümüzü yeniden sağladık. Yine büyük güçlerin iradesine karşı gelerek egemenliğimizi yeniden sağladık. Ülkemizi inançla yönetiyoruz. Ayağımıza takılmak isteyenler yine başarısız olacak." şeklinde konuştu.