Azerbaycan, barış için Ermenistan’dan anayasa değişikliği bekliyor

Azerbaycan, Ermenistan ile kalıcı barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Ermenistan anayasasında değişiklik yapılmasını ve toprak iddialarının tamamen ortadan kaldırılmasını beklediğini açıkladı. Açıklamayı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington ziyaretine adanan Bakanlar Kurulu özel oturumunda yaptı.

Bayramov, Washington'da imzalanan Ortak Bildiri'de, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan ile engelsiz bağlantının özellikle vurgulandığını belirterek şunları söyledi: "Bu amaçla Ermenistan topraklarında hayata geçirilecek olan Zengezur Koridoru (Trump yolu), Azerbaycan'ın iç birliğini ve bölgesel ekonomik entegrasyonunu sağlayacak. Bu proje, aynı zamanda bölgesel ticaret ve ulaşım imkanlarını da genişletecektir."